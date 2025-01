Ainda Estou Aqui, BRASEW!

O que o povo acha do golpe? A pesquisa Quaest divulgada hoje sobre o que as pessoas acham da tentativa de golpe do 8 de Janeiro foi surpreendente. O percentual dos apoiadores de Bolsonaro que afirmam que ele teve envolvimento no golpe triplicou. Já entre os apoiadores de Lula que acham que Bolsonaro teve algo a ver com o rolê caiu 19 pontos percentuais. Estou impressionada.

Os números foram assim: 37% dos que declararam voto em Bolsonaro em 2022 dizem que ele teve influência no 8 de Janeiro (esse percentual era de 13% em 2023). Entre os apoiadores de Lula, 79% acreditavam nisso lá em 2023, agora são 60%.

Os tucanos logo não estarão mais aqui

Tucano se afogando num copo d Imagem: Arte: TixaNews

E quem ainda está por aqui, mas pelo visto não por muito tempo, é o PSDB. Os tucanos estão em extinção. O Estadão hoje deu duas notícias sobre o fim. Em uma delas, líderes do PSDB contaram que estão estudando fundir o partido com o PSD do Kassab. Horas depois o líder do MDB, Baleia Rossi, correu dizer que eles também estão no páreo para extinguir os tucanos, digo, pra fazer uma união.

Gusttavo Lima não sabe se está aqui