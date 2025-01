Blinken visita Japão com peso de decisão sobre Nippon Steel nas relações bilaterais

Por David Brunnstrom e Simon Lewis e Trevor Hunnicutt e Tim Kelly

WASHINGTON/TÓQUIO (Reuters) - A decisão do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de bloquear a oferta de compra da U.S. Steel pela Nippon Steel por 14,9 bilhões de dólares lançou uma sombra sobre a visita do secretário de Estado, Antony Blinken, ao Japão, nesta terça-feira, para reuniões de despedida com o aliado mais importante de Washington na Ásia.

A rejeição, anunciada na sexta-feira, abalou os esforços dos EUA para impulsionar os laços entre os dois países, exatamente no momento em que uma crise política na Coreia do Sul pode complicar o aprofundamento da relação trilateral entre Washington, Seul e Tóquio, formada para combater o crescente poderio militar da China.