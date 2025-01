Mais de 700 empregados se unem à denúncia por assédio contra McDonald's no Reino Unido

Essa ação coletiva foi lançada após uma investigação da BBC em julho de 2023 por meio de testemunhos.

O diretor-geral do McDonald's no Reino Unido e na Irlanda, Alistair Macrow, pediu desculpas na época por "falhas claras" na proteção dos funcionários.

Macrow acrescentou que a empresa enfrentou "uma ou duas" denúncias de assédio sexual por semana de funcionários no Reino Unido.

O diretor-geral da empresa deveria ser ouvido na tarde desta terça-feira pelos deputados britânicos como parte do trabalho em um projeto de lei futuro para reformar a legislação trabalhista.

"Eu tive que lidar com comentários homofóbicos de gerentes e membros da equipe", disse um ex-funcionário que tinha 19 anos na época do incidente, citado na declaração do Leigh Day.

"Meu chefe me disse que, se eu não conseguisse lidar com isso, deveria deixar meu emprego", acrescentou.