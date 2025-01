Barbora Krejcikova anuncia que não vai disputar Aberto da Austrália por lesão

A tenista tcheca Barbora Krejcikova, vencedora de dois torneios de Grand Slam, anunciou em suas redes sociais neste domingo (5) que não vai disputar o Aberto da Austrália, que começa daqui a uma semana, devido a uma lesão.

"Infelizmente, não estou completamente recuperada da lesão nas costas que já me deu problemas no final da temporada passada", escreveu a atual número 10 do ranking da WTA na rede social X.

Krejcikova, de 29 anos, é a atual campeã de Wimbledon e em 2021 venceu o torneio de Roland Garros.