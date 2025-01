Tales: Lula teve sorte; é inevitável usar 'Ainda Estou Aqui' como política

É quase impossível o filme "Ainda Estou Aqui" deixar de ser usado politicamente, ainda mais após Fernanda Torres ganhar o Globo de Ouro como melhor atriz de drama, afirmou o colunista Tales Faria no UOL News desta segunda (6).

Fernanda competia com Angelina Jolie, Nicole Kidman, Tilda Swinton, Kate Winslet e Pamela Anderson. No filme, ela interpreta Eunice Paiva, mãe de Marcelo Rubens Paiva, autor do livro homônimo. A personagem enfrenta a violência do regime militar após a prisão e o desaparecimento do marido, o deputado cassado Rubens Paiva (Selton Mello), no início da década de 1970.