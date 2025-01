Globo de Ouro supera 10 milhões de telespectadores

A premiação do Globo de Ouro atraiu mais de 10 milhões de telespectadores, um leve aumento de audiência em comparação com o ano anterior, disseram os produtores nesta segunda-feira (6), após a cerimônia que consagrou Fernanda Torres com o prêmio de melhor atriz dramática por seu papel no longa "Ainda estou aqui".

O aumento da audiência para a cerimônia de domingo consolida uma tendência de alta para as premiações em anos recentes, na medida em que Hollywood tenta deixar para trás a pandemia e as greves, e o renascimento do próprio Globo de Ouro após um período de escândalos e polêmicas.

Os 10,1 milhões de telespectadores estimados marcam um aumento de 7% em comparação com a cerimônia do ano passado, e uma recuperação significativa dos 6 milhões registrados em 2023.