Homem forte do Estado Islâmico, um discreto financiador da Somália

"É a pessoa mais importante, o mais poderoso, o que controla a rede mundial do Estado Islâmico", afirma Tore Hamming, do Centro Internacional do Estudo da Radicalização.

Na opaca estrutura do EI, cujos líderes foram assassinados um a um pelos Estados Unidos, Mumin é dos poucos "altos comandantes que conseguiu sobreviver até agora, o que lhe dá certo status dentro do grupo", disse Hamming à AFP.

Há alguns meses, acreditava-se que havia morrido em um ataque americano, mas como não há provas, considera-se que ele está vivo e bastante ativo.

"A Somália é importante por motivos financeiros", comentou Hamming. "Sabemos que envia dinheiro para o Congo, Moçambique, África do Sul, Iêmen, Afeganistão. Desta forma, tem um bom modelo de negócios".

As transações são tão opacas que se torna impossível calcular as quantias ou as rotas pelas quais o dinheiro passa de um lugar para o outro.

- Território pequeno, mas atrativo -

Nascido na região semiautonônoma de Puntland, no nordeste da Somália, Mumin viveu na Suécia antes de se radicar na Inglaterra, onde obteve a nacionalidade britânica.