EUA acusa forças paramilitares sudanesas de 'genocídio'

Além disso, sete empresas ligadas às FAR e acusadas de envolvimento em seu financiamento e na compra de equipamentos militares foram sancionadas.

O conflito entre o Exército sudanês e as FAR paramilitares começou em abril de 2023.

Dezenas de milhares de pessoas foram mortas e mais de oito milhões foram deslocadas internamente, tornando o Sudão o cenário da maior crise de deslocamento interno do mundo.

As Nações Unidas afirmam que mais de 30 milhões de pessoas - mais da metade delas crianças - precisam de assistência no Sudão após 20 meses de guerra.

O Departamento do Tesouro dos EUA revelou nesta terça-feira suas próprias sanções contra Hemedti, acusando as FAR de se envolverem em "um conflito armado brutal com as Forças Armadas Sudanesas pelo controle do Sudão".

