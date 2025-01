Justiça da Coreia do Sul emite novo mandado de prisão contra presidente destituído

Na sexta-feira, investigadores do CIO apoiados por policiais entraram na residência oficial, mas se depararam com cerca de 200 soldados e agentes do Serviço de Segurança Presidencial (PSS) e recuaram, após seis horas de confronto.

Os investigadores apresentaram novamente um pedido na noite desta segunda-feira ao Tribunal Distrital de Seul Oeste para prorrogar o mandado de prisão.

Inexperiência

Para Yun Bok-nam, presidente da associação Advogados por uma Sociedade Democrática, o fracasso da primeira tentativa de prisão do presidente deposto pode ser explicado sobretudo pela inexperiência do CIO, que tem apenas quatro anos de existência, menos de 100 funcionários e nunca indiciou ninguém.

"Naturalmente, eles não têm experiência com prisões, muito menos com a prisão de um presidente", enfatiza Yun. "A cooperação policial é essencial", acredita o advogado.

O líder do CIO, Oh Dong-woon, pediu desculpas na terça-feira por não ter prendido o presidente, embora tenha admitido não estar certo de que ele ainda estivesse em sua residência.