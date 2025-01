Wall Street fecha sem tendência definida com Nasaq impulsionado por IA

Com esse acordo, a Disney se torna "proprietária majoritária" da Fubo, com 70% das ações, enquanto a atual equipe de gestão da Fubo administrará a nova entidade, que incluirá também as transmissões ao vivo do Hulu, destacou um comunicado conjunto.

As duas plataformas somam mais de 6,2 milhões de assinantes na América do Norte, segundo as empresas.

A nova sociedade será a segunda maior empresa de serviços de TV paga on-line nos Estados Unidos, atrás apenas do YouTube TV.

O mercado americano também foi impactado pelo anúncio da renúncia de Michael Barr, vice-presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), responsável pela supervisão bancária. A decisão evitou um confronto com o futuro ocupante da Casa Branca, Donald Trump.

Após o anúncio, parte do setor bancário apresentou ganhos, incluindo Bank of America (+1,32%), Morgan Stanley (+2,14%) e Wells Fargo (+1,01%).

da-ni/jgc/mr/dga/am