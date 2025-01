Demi Moore 'sempre esteve aqui', diz diretora de 'A Substância'

"O filme é realmente sobre os corpos das mulheres. Eu queria contar minhas histórias de forma carnal", disse a cineasta.

Fargeat também admite que foi uma diretora exigente e meticulosa no set, o que exigiu "muitas tomadas".

Moore comentou sobre ter perdido nove quilos e contraído herpes zoster devido à intensidade das filmagens, enquanto a coestrela Margaret Qualley descreveu os trajes protéticos como uma "tortura" que provocava ataques de pânico.

"Se o protagonista não estiver preparado para ir tão longe, o filme todo se desfaz", disse Fargeat.

Moore "assumiu o risco de seguir a visão do filme (...) isso vale muito", acrescentou.

- Oscar -

Com a vitória no Globo de Ouro, "A Substância" ganhará mais visibilidade, tanto do público quanto dos votantes do Oscar, que escolherão seus indicados nesta semana.