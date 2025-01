Donald Trump Jr. chega à Groenlândia

Segundo Kleist, o filho mais velho de Trump não planeja se reunir com autoridades da ilha durante sua estadia.

Egede deveria se reunir em Copenhague com o rei da Dinamarca, Frederik X, mas o encontro foi adiado por questões de agenda, conforme noticiado pela imprensa local.

Em seu discurso de Natal, Egede afirmou que seu país precisa "dar um passo à frente" e definir seu futuro "especialmente no que diz respeito aos nossos parceiros comerciais e às pessoas com quem devemos trabalhar mais de perto".

"Nossa cooperação com outros países e nossas relações comerciais não podem continuar sendo realizadas apenas por meio da Dinamarca", insistiu.

A Groenlândia é um território autônomo, mas faz parte do Reino da Dinamarca.

Com 57.000 habitantes distribuídos no território de 2,2 milhões de quilômetros quadrados, a menor densidade populacional do mundo, esta gigantesca ilha está geograficamente mais próxima das Américas do que da Europa.