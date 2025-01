Oposição venezuelana faz movimentações com Forças Armadas no centro de disputa pelo poder

- "Paz"

"Estou aqui para garantir a paz perpétua", afirmou Maduro na segunda-feira durante uma manifestação em frente ao palácio presidencial em Caracas.

Mais cedo, o ministro do Interior, Diosdado Cabello, disse estar "convencido" de que "nada vai acontecer", mas advertiu que haveria "consequências" para "aqueles que quiserem perturbar a paz".

A Direção de Contrainteligência Militar, que normalmente atua em casos de prisões de opositores, publicou uma mensagem nas redes sociais de uma mão batendo em uma porta com a legenda "Tun Tun", uma referência às prisões feitas em residências.

Os apelos para que os militares dessem as costas a Maduro foram constantes com o fracasso do governo paralelo que a oposição promoveu em 2019, comandada pelo então líder parlamentar Juan Guaidó.

Maduro chamou González Urrutia de "Guaidó 2.0", mas para o doutor em Ciências Políticas Daniel Varnagy, "há diferenças importantes".