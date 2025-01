Peru apoia líder opositor da Venezuela e não reconhece reeleição de Maduro

A presidente do Peru, Dina Boluarte, reiterou na segunda-feira seu apoio ao líder da oposição venezuelano, Edmundo González Urrutia, com quem conversou em uma videoconferência em que ratificou que seu governo não reconhece o resultado das eleições venezuelanas, que deram a vitória ao presidente Nicolás Maduro.

Boluarte teve "uma conversa frutífera por videoconferência com @EdmundoGU, a quem reconheceu sua liderança, coragem e bravura em todas as suas ações desenvolvidas em nível internacional em favor da democracia na Venezuela", informou a presidência peruana por meio do X.

Na conversa, a presidente reiterou que seu governo "não reconhece os resultados das eleições de 28 de julho de 2024, conforme anunciado pela autoridade eleitoral, uma vez que as leis venezuelanas foram violadas, ignorando assim a vontade legítima do povo venezuelano, claramente expressa nesse processo".