Reeleição de Maduro é novo 'ponto de ruptura' na migração massiva da Venezuela

- Motivação econômica -

A reeleição de Maduro foi rejeitada pelos Estados Unidos, pela União Europeia e por muitos países latino-americanos, em meio a temores sobre o impacto migratório do agravamento da crise.

O presidente do Panamá, José Raúl Mulino, expressou preocupação com um possível aumento no número de migrantes venezuelanos que cruzam a perigosa Selva de Darién a caminho dos Estados Unidos.

Cerca de 300.000 venezuelanos fizeram essa rota em 2024, 41% a menos do que em 2023.

Carol Pedroso, professora de relações internacionais da Universidade Federal de São Paulo e especialista em América Latina, considera que é realmente "possível" que o número de migrantes da Venezuela continue a aumentar, embora ela enfatize que a principal motivação para isso seja econômica, como no caso de Susej Ramos.

"As condições materiais são o grande determinante da migração venezuelana. O segundo fator, claro, é a própria expectativa de mudança ou não na política e o sentimento das pessoas de se sentirem ali de forma mais individualizada, perseguidas ou inseguras com a manutenção de Nicolás Maduro no poder", comenta Pedroso à AFP.