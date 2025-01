Segundo acusado de fornecer drogas a Liam Payne se entrega na Argentina

O segundo dos dois processados por fornecimento de drogas ao cantor britânico Liam Payne antes de sua morte em um hotel em Buenos Aires se entregou na segunda-feira às autoridades, informou uma fonte policial nesta terça (7).

"O jovem de 21 anos se apresentou no Departamento de Polícia, em Barracas [ao sul de Buenos Aires], depois que seu advogado informou que seu cliente se colocaria à disposição", disse a fonte à AFP.

O detido, identificado como David Ezequiel Pereyra, era um funcionário do hotel CasaSur no qual o ex-integrante da banda One Direction morreu em 16 de outubro, ao cair da sacada de seu quarto no terceiro andar.