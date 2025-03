Governo sírio chega a acordo com curdos para integrar instituições estatais

O governo sírio anunciou nesta segunda-feira (10) um acordo com Mazlum Abdi, chefe das Forças Democráticas Sírias (FDS), dominadas pelos curdos, para "integrar" todas as instituições civis e militares da administração autônoma curda no âmbito do Estado sírio.

O anúncio deste acordo, cuja aplicação está prevista para o final do ano, ocorre no contexto dos atos de violência dos últimos dias no oeste do país, os piores desde a queda do presidente Bashar al Assad, em dezembro.

O documento afirma que "a comunidade curda é uma parte essencial do Estado sírio".