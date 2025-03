A aflição dos militares trans nos EUA, ameaçados de expulsão por Trump

"Eu realmente me tornei uma melhor comandante, melhor líder, ao fazer a transição e abraçar minha autenticidade e permitir que as pessoas ouvissem minha história, porque então elas queriam compartilhar as suas", disse.

O suboficial-chefe Ryan Goodell, um técnico em criptologia da Marinha de 32 anos, declarou-se trans em 2018, antes de entrarem em vigor as medidas do primeiro mandato de Trump.

As novas restrições não foram uma "surpresa", comenta. "Mas é decepcionante. Porque estou há 13 anos no cargo e planejava completar 20, pelo menos 20 para me aposentar."

Goodell - que, assim como Fram, conversou com a AFP a título pessoal, e cujas opiniões não refletem as do governo - pode ter que deixar a Marinha antes de estar pronto para isso, uma experiência que descreveu como "estressante".

Embora o governo afirme que as pessoas trans não estão aptas para trabalhar no Exército, "tivemos 10 anos de serviço que demonstram que as coisas ditas sobre nós são simplesmente falsas e não se baseiam em fatos de forma alguma", disse Goodell.

"Simplesmente pedimos a mesma oportunidade que nossos colegas cisgêneros têm, para demonstrar que não apenas estamos atendendo às expectativas que foram colocadas sobre nós, mas que, em alguns casos, as superamos", defendeu.