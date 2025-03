Wall Street fecha no azul após reunião do Fed sem surpresas

Nos dois meses desde o retorno de Donald Trump à Casa Branca, o Fed manteve as taxas básicas em uma faixa de 4,25% a 4,50%.

No entanto, "a incerteza sobre as perspectivas econômicas aumentou", de acordo com o comunicado do banco central. Em uma coletiva após a nota, o presidente do Fed, Jerome Powell, disse que ela está "incomumente alta".

Nesse contexto, o Fed reduziu sua previsão de crescimento para a economia dos Estados Unidos em 2025 de 2,7% para 1,7% e elevou a de inflação de 2,5% para 2,7%.

Quanto ao desemprego, também houve uma correção para cima na previsão, que passou de 4,3% para 4,4%.

"Acho que o mercado gostou de ouvir o presidente do Fed soando razoavelmente otimista sobre a economia", afirmou o analista Patrick O'Hare, da Briefing.com, que observou que a queda nos rendimentos dos bônus do Tesouro aumenta as expectativas de que as taxas hipotecárias também caiam.

Segundo Powell, a inflação começou a subir nos Estados Unidos em parte devido às tarifas impostas pelo governo Trump.