Hábitos de Alcolumbre são alvo de zombaria em jantar de Moraes

Um dos presentes diz que os convidados discutiram alguns temas que devem estar no foco do Congresso em 2025, como segurança pública e a reforma do Código Civil. E que as pautas relacionadas à família Bolsonaro — a denúncia contra o ex-presidente e a temporada do deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos foram mencionadas, mas não ocuparam muito espaço nas conversas, porque o objetivo era manter um clima de confraternização.

Todos os ministros do Supremo foram convidados, mas três não compareceram: André Mendonça, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.

A lista de convidados incluiu o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues; o advogado-geral da União, Jorge Messias; o procurador-geral da República, Paulo Gonet; e o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski.

O presidente do STJ (Superior Tribunal de Justiça), Herman Benjamin, e outros três magistrados da Corte também foram, além do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).