Arsenal empata com PSV (2-2) e vai enfrentar o Real Madrid nas quartas da Champions

Titular pela primeira vez em dez jogos dos 'Gunners', Oleksander Zinchenko (6') abriu o placar jogando em uma posição incomum como meia-atacante. Com um chute forte da entrada da área, o ucraniano abriu o placar e não comemorou o gol, em sinal de respeito ao clube pelo qual jogou por empréstimo durante uma temporada (2016-2017).

Já o croata Ivan Perisic, ex-adversário do Arsenal durante seus anos como jogador do Tottenham, reviveu um pouco da rivalidade ao empatar o jogo (18').

Uma excelente jogada de Sterling pela direita permitiu a Rice devolver a vantagem aos anfitriões com uma cabeçada, o seu segundo gol em dois jogos (37').

Sterling, ponta emprestado pelo Chelsea que já havia dado uma assistência a Zinchenko no primeiro gol, dominou a bola com o peito, acelerou deixando dois marcadores para trás e deu o cruzamento perfeito para Rice.

Outro ex-jogador do Chelsea, Jorginho, perdeu a bola no círculo central sob pressão do PSV, e o marroquino Couhaib Driouech definiu ao finalizar com categoria, encobrindo o goleiro Raya (70').

Sem nada em jogo em campo e com as arquibancadas cada vez mais vazias, o apito final pôs fim a um confronto que já estava praticamente definido há uma semana.