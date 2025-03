Maduro entrega 180 mil hectares expropriados por Chávez ao MST

La Vergareña, localizada no estado de Bolívar (sul) e produtiva no momento de sua expropriação, é maior que Margarita, a maior ilha da Venezuela, destacou o próprio Maduro.

"Hoje é um dia histórico porque começa este projeto Pátria Grande do Sul", afirmou o presidente, sem fornecer detalhes sobre os objetivos do projeto.

São "terras muito boas para produção, é um dos resgates mais importantes que houve em seu momento e já avançamos tremendamente para ativar todos os planos produtivos", acrescentou Maduro, referindo-se às expropriações que o governo chamou de "resgates".

Roxana Fernández, representante do MST, afirmou que o movimento busca reforçar a "soberania alimentar" na Venezuela, que nos anos mais difíceis da recessão enfrentou uma grave escassez de alimentos. Especialistas atribuem essa crise aos rígidos controles estatais ? que foram flexibilizados nos últimos anos ? e às expropriações.

"É um ato de reafirmação do compromisso do MST com o povo venezuelano para transformar estas terras da antiga Vergareña em um modelo e um exemplo para o mundo", disse Fernández.

O MST ? originalmente chamado de Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra ? foi fundado em 1984 como uma organização social e política formada por camponeses e suas famílias em busca de terras para os pobres no Brasil, tornando-se um movimento bastante controverso.