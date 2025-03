Palestinos relatam na ONU abusos sexuales infligidos por israelenses

Poucos dias depois de 7 de outubro, quando tentou ajudar beduínos atacados pelos colonos, ele e outros dois homens foram levados para um estábulo.

O chefe da tropa ficou "sobre a minha cabeça e me ordenou a comer (...) excrementos de ovelhas", explicou Matar.

Diante de dezenas de colonos, o agente de segurança urinou nos prisioneiros. Submetido a 12 horas de violência, Matar implorou: "Atirem na minha cabeça".

Tentando conter as lágrimas, o palestino recordou que o chefe do grupo pulava em suas costas e tentava sodomizá-lo com um pedaço de pau.

Também mostra uma foto feita pelos colonos que mostra os três homens, com os olhos vendados, deitados no chão com roupas íntimas, e outras imagens que mostram seu corpo repleto de contusões.

Após o depoimento, ele admitiu aos jornalistas que passou meses "em estado de choque psicológico". "Não pensava que existissem pessoas na Terra com tamanho nível de feiura, sadismo e crueldade".