Sean 'Diddy' Combs se declara inocente em nova acusação

O ex-astro do hip hop Sean "Diddy" Combs se declarou "inocente" nesta sexta-feira (14) em um novo indiciamento no qual foram acrescentadas acusações no processo contra ele por tráfico sexual e crime organizado.

A ata da acusação suplementar disse que, enquanto o magnata da indústria musical abusava sexualmente das vítimas e as coagia em festas com drogas usando ameaças e violência, também forçou os empregados a trabalhar longos turnos, exigindo-lhes silêncio.

O músico, de 55 anos, apresentou a declaração de "inocente" em uma corte de Manhattan no processo cujo julgamento está programado para maio, com data provisória para a seleção de um júri no dia 5 e os primeiros depoimentos no dia 12 do mesmo mês.