City tropeça de novo com empate em casa contra o Brighton (2-2); Forest vence

"É um pouco frustrante não somar os três pontos depois de ficar em vantagem duas vezes e jogar muito bem", lamentou o meio-campista alemão Ilkay Gündogan à televisão britânica. "Depois do segundo gol, sinto que perdemos a confiança. É importante manter a calma. Todos os jogos são complicados".

A classificação para a próxima Liga dos Campeões e o título da Copa da Inglaterra, onde atualmente está nas quartas de final, são os dois trunfos do Manchester City para salvar uma temporada marcada pelos maus resultados no campeonato inglês e pela eliminação diante do Real Madrid no play-off da Liga dos Campeões.

Haaland, com seu 21º gol nesta temporada, está mais próximo do artilheiro da Premier League, o egípcio Mohamed Salah (Liverpool), que marcou 27 até o momento.

- Forest mantém ritmo -

Na luta pelo vice-campeonato, o Nottingham Forest (3º) ficou a um ponto do segundo colocado, o Arsenal, ao vencer por 4 a 2 na visita ao modesto Ipswich (18º).

Após 35 minutos sem grande perigo, o Forest marcou três gols em apenas seis minutos, dois deles do sueco Anthony Elanga, destaque da partida.