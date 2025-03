Em grande fase no Barça, Raphinha coloca 'temporada fantástica' à prova na Seleção

As credenciais de Raphinha parecem suficientes para brigar pela Bola de Ouro, que não vem para o Brasil desde 2007, com Kaká, e para assumir um papel de liderança na Seleção, cujos principais nomes não vêm conseguindo repetir as boas atuações por seus clubes.

Com a 'Amarelinha', Vinícius Júnior, ganhador do prêmio The Best da Fifa em 2024, e Rodrygo tiveram números e atuações muito distantes das que costumam ter no Real Madrid. O próprio Raphinha teve um desempenho discreto.

"Não sei [o motivo da diferença], de repente pelo tempo que a gente tem de trabalho, a gente não consegue fazer 100% aquilo que o professor [Dorival] pede", disse o atacante do Barcelona.

"De repente, a fase está tão ruim de uma maneira geral que tudo que a gente tente dá errado. Mas, cara, eu costumo dizer que tudo na vida passa, sejam os momentos ruins ou os momentos bons", acrescentou.

- Dilemas no ataque -

Muito pressionado por melhores resultados, Dorival Júnior não consegue encaixar o jovem sistema ofensivo da Seleção em meio às ausências de Neymar, de outros talentos criativos e de um centroavante de confiança.