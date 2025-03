Israel promete seguir com ofensiva em Gaza após bombardeios mais violentos desde o início da trégua

O Hamas acusou o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, de sacrificar os reféns "e impor uma sentença de morte a eles" ao reiniciar a guerra, desencadeada pelo ataque do grupo islamista contra Israel em 7 de outubro de 2023.

Os bombardeios israelenses mataram Essam al Dalis, chefe do governo do Hamas em Gaza, e outros três dirigentes do movimento, informou o grupo islamista que administra o território palestino desde 2007.

O Ministério da Saúde de Gaza informou que pelo menos 413 pessoas morreram nos ataques. O balanço não é definitivo, acrescentou, porque "várias vítimas continuam sob os escombros".

O governo israelense afirmou que os bombardeios são consequência da "reiterada negativa do Hamas de libertar os reféns" e de sua "recusa de todas as propostas que recebeu do enviado americano Steve Witkoff e dos mediadores".

Os ataques acontecem em um contexto político agitado, depois que Netanyahu anunciou no domingo que pretende demitir Ronen Bar, diretor da agência de segurança interna Shin Bet.

A decisão, afirmou, foi motivada pela necessidade de "restabelecer a organização, alcançar todos os nossos objetivos de guerra e impedir o próximo desastre", em referência ao ataque de 7 de outubro.