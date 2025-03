Papa, hospitalizado, pede o fim dos conflitos no mundo em uma carta

"A fragilidade humana tem o poder de nos tornar mais lúcidos diante do que dura e do que passa, do que faz viver e do que faz morrer", completa, destacando que as armas "devastam as comunidades e o meio ambiente, sem oferecer solução para os conflitos".

No texto, o papa também faz um apelo aos jornalistas, "a todos aqueles que dedicam seu trabalho e inteligência a informar", com o pedido para que "captem toda a importância das palavras".

"Nunca são apenas palavras: são fatos que estruturam os ambientes humanos. Podem unir ou dividir, servir à verdade ou abusar dela", insiste.

Por sua vez, "as religiões podem apoiar-se na espiritualidade dos povos para reavivar o desejo de fraternidade e de justiça, a esperança de paz", conclui.

Após uma longa fase crítica e múltiplas crises respiratórias, o estado de saúde de Francisco melhorou e permanece estável. O pontífice, no entanto, permanecerá hospitalizado por um tempo que o Vaticano não especificou.

ams/gab/avl/es/fp