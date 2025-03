Suspensão da Usaid encerra programas na Colômbia e coloca em risco acordo de paz com Farc

Nos últimos anos, a Colômbia recebeu até US$440 milhões anuais em assistência da Usaid para mais de 80 programas, o que a tornou a maior beneficiária dos recursos da agência no hemisfério ocidental, de acordo com dados do governo dos EUA.

Os cortes colocarão em risco a implementação do acordo com os rebeldes esquerdistas das Farc, que inclui esforços para reduzir a produção de cocaína, disseram ex-ministro das Relações Exteriores da Colômbia, um parlamentar, uma autoridade que trabalhou em programas da Usid e outra fonte com conhecimento do financiamento.

A ajuda financiou programas de reintegração para ex-rebeldes, incluindo projetos econômicos para empregar ex-combatentes. Mesmo com o apoio internacional para a reintegração, alguns rebeldes, alegando falha na implementação do acordo com as Farc, começaram a retornar aos grupos armados já em 2019. Partes do país ainda são assoladas pela violência.

O presidente Gustavo Petro se comprometeu a acabar com a guerra no país, mas faltam menos de 17 meses para o fim de seu mandato e ele ainda não assinou nenhum acordo. Os principais grupos armados, como os rebeldes do Exército de Libertação Nacional (ELN) e ex-Farc que formaram organizações dissidentes, se fragmentaram internamente durante o mandato de Petro, prejudicando a maioria das negociações.

Luis Gilberto Murillo, que até janeiro era o ministro das Relações Exteriores da Colômbia e anteriormente atuou como embaixador do país nos EUA e conselheiro da Usaid, disse que os cortes afetarão várias organizações voltadas para os direitos humanos, democracia, construção da paz e ajuda aos povos indígenas e afro-colombianos.

"Acho que isso criará mais risco de violência e mais vulnerabilidade porque o papel dos programas da Usaid nessas regiões tem sido decisivo", afirmou ele.