Báez perde para Bublik na estreia no Masters 1000 de Miami

A primeira rodada do Masters 1000 masculino de Miami começou nesta quarta-feira (19) com a derrota do argentino Sebastián Báez diante do cazaque Alexander Bublik por 6-3 e 6-4.

Báez, 36º no ranking da ATP, não conseguiu mostrar nos Estados Unidos o alto nível que exibiu na temporada sul-americana no saibro em fevereiro, na qual conquistou o título no Rio de Janeiro e chegou à final em Santiago, no Chile.

Nas quadras rápidas norte-americanas, o tenista portenho sofreu duas eliminações logo na primeira rodada, a começar pela de Indian Wells contra o italiano Matteo Gigante.