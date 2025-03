Josias: De volta à vitrine, Haddad passa de 'Taxadd' para 'Robin Hood'

Para compensar isenção, mais ricos terão que pagar mais. Cerca de 141 mil contribuintes que recebem mais de R$ 600 mil por ano passarão a pagar até 10% sobre a renda total.

O ministro Haddad ganhou o apelido de "Taxadd" no ano passado, com a proximidade do fim da isenção do imposto sobre compras internacionais de até US$ 50 e a pressão do mercado financeiro pela reforma tributária.

Ao Canal UOL, Josias lembrou das crises enfrentadas pelo governo e a tentativa do presidente de elevar a sua popularidade.

No fim de novembro, o Haddad levou o seu rosto a uma rede nacional de rádio e TV, fez lá um pronunciamento dicotômico, enfiou dentro de um pacote de corte de gastos essa benesse da isenção para as pessoas de baixa renda e produziu um curto-circuito na cotação do dólar, que virou a esquina dos seis reais. Ele tropeçou em seguida na crise do Pix.

Agora, o governo envia o projeto da isenção para o Congresso, e o dólar —sob o impacto de delírios lá do Donald Trump— está rodando na casa dos 5,60. O ministro agora se move a substituir a pecha de 'Taxadd' por um figurino de 'Robin Hood', tira dos ricos para dar aos pobres. E ele faz isso empurrado pelo Lula. O presidente está convencido hoje de que esse projeto de renda vai devolver a ele a popularidade perdida. Josias de Souza, colunista do UOL

O governo fez um recálculo e passou a estimar que a renúncia com a ampliação da isenção do Imposto de Renda custará cerca de R$ 27 bilhões, um impacto menor do que os R$ 35 bilhões inicialmente estimados.