'Caos organizado': aeroporto de Nova York passa por reformas, mas continua operacional

O aeroporto JFK de Nova York, principal porta de entrada para os Estados Unidos, passa por uma grande reforma, com a construção de novos terminais, pontes, estradas e infraestruturas, enquanto continua operando normalmente.

É "caos organizado", disseram à AFP as autoridades por trás deste megaprojeto de 19 bilhões de dólares (R$ 108 bilhões), que visa fornecer à capital financeira e meca turística do país instalações do século XXI para lidar com o aumento de passageiros.

"É o projeto mais complexo em que já trabalhei", diz Gina Bigler, engenheira-chefe de construção do Programa de Reurbanização do JFK, que visa modernizar o aeroporto coincidindo com a Copa do Mundo de 2026, cuja final será disputada no Estádio MetLife em East Rutherford, Nova Jersey.