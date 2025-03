Norris e McLaren chegam embalados ao GP da China, que terá estreia da corrida sprint

Vencedor da primeira prova da temporada, em Melbourne, o piloto britânico Lando Norris e a McLaren chegam embalados ao Grande Prêmio da China de Fórmula 1, que será disputado entre sexta-feira e domingo, em Xangai, e terá como ingrediente extra a primeira corrida sprint do ano, com pontos adicionais em jogo.

Apesar das mudanças nas condições climáticas na Austrália (classificação no sábado disputada com forte calor e chuva na corrida de domingo), Norris, atual vice-campeão mundial, e a McLaren, que venceu o campeonato de construtores no ano passado, mostraram que, por enquanto são os adversários a serem batidos em 2025.

A expectativa é de clima abafado durante todo o fim de semana no circuito de Xangai, o que pode influenciar o resultado da corrida em uma pista de 5,451 km com curvas longas e áreas de frenagem bruscas que tendem a desgastar muito os pneus.