Vencido, Mendonça foi o único que quis Moraes e Dino sem julgar Bolsonaro

O ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal) votou nesta noite pelo impedimento do ministro Alexandre de Moraes e o impedimento do ministro Flávio Dino para atuarem no julgamento da denúncia da PGR contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados por tentativa de golpe de Estado.

O que aconteceu

Ministro foi o único a se manifestar favorável a pedidos das defesas. Com voto dele, placar fica 9 a 1 no pedido da defesa de Braga Netto para afastar Moraes e no pedido da defesa de Bolsonaro para afastar Dino. Na ação de Bolsonaro que questiona a atuação de Zanin ele seguiu a maioria e não viu razão para o ministro ser impedido, com isso o placar ficou 10 a 0 neste caso.

Os ministros alvos dos pedidos de afastamento se declararam impedidos nas ações que questionam a atuação deles. Por isso a soma de cada placar é de dez votos e não 11, que é o número total de ministros do tribunal.