Prefeito de Istambul, principal opositor do presidente Erdogan, é detido sob acusação de 'corrupção'

O governador de Istambul proibiu comícios e manifestações até domingo, mas muitos apoiadores do prefeito, que tinha um evento programado para esta quarta-feira, seguiram para a sede da prefeitura, cercada por barricadas.

A emblemática praça Taksim, no centro de Istambul, local tradicional de manifestações, está completamente fechada.

"Estamos em uma ditadura", disse um lojista que se identificou apenas com o primeiro nome, Kuzey.

"Esse cara e seu grupo sujo nos odeiam. Quando precisam lidar com alguém forte, fazem algo ilegal", acrescentou, em referência a Erdogan.

Özgur Özel, presidente do Partido Republicano do Povo (CHP, social-democrata), a legenda de Imamoglu, denunciou "um golpe de força para obstruir a vontade do povo" e "contra o próximo presidente" da Turquia.

- Assédio judicial -

"O que aconteceu esta manhã é nada menos que um golpe de Estado contra o principal partido da oposição, com consequências de longo alcance para o futuro político do país", disse Berk Esen, cientista político da Universidade Sabanci de Istambul.