Ex-cirurgião francês reconhece culpabilidade em julgamento por estupro de pacientes

O ex-cirurgião Joël Le Scouarnec, acusado de estuprar ou agredir sexualmente 299 pacientes, a maioria menores de 15 anos, reconheceu pela primeira vez nesta quinta-feira (20) sua culpabilidade em relação a todos os casos, segundo um de seus advogados.

Maxime Tessier começou questionando o acusado se reconhecia que as pessoas mencionadas nos numerosos cadernos apreendidos pelos investigadores eram "todas vítimas potenciais de seus atos, e ele respondeu que 'sim'", explicou o advogado à AFP depois da audiência realizada no tribunal de Vannes, no oeste da França.

"Então lhe perguntei se reconhecia que os 299 atos julgados eram crimes, e ele disse que 'sim'", acrescentou Tessier, para quem a declaração constitui "um ponto de inflexão" no julgamento.