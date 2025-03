Qualquer acordo de paz na Ucrânia deve ser 'defendido' contra a Rússia, diz Starmer

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, declarou nesta quinta-feira (20) que qualquer acordo de paz na Ucrânia terá que ser "defendido" contra a Rússia, que até agora rejeitou a presença de tropas ocidentais em território ucraniano.

"Se houver um acordo, ele deve ser defendido, porque no passado houve acordos que não incluíam cláusulas de segurança e (Vladimir) Putin não as levou em consideração", disse ele à Sky News, antes da reunião dos chefes do Estado-Maior de cerca de 30 países aliados da Ucrânia, marcada em Londres.

