Impedimentos: Votos de Mendonça têm de ser debatidos; há erros e aberrações

Pois bem. O mais espantoso é que o próprio ministro anui com a argumentação da defesa, que admite que o impedimento de Flávio Dino não está mesmo expresso no Artigo 252 do CPP. O ministro reproduz:

"51. Ainda que não se trate de situação textualmente subsumível a um dos incisos acima reproduzidos (I a IV do art. 252 do CPP), o excipiente entende estar configurada, de maneira objetiva, situação de impedimento em razão da literalidade do art. 144, IX, do Código de Processo Civil. Prescreve o referido dispositivo:

"Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo:"

Mendonça comprou a tese: como o Código de Processo Penal (CPP) não é suficiente para afastar Dino, então que se apele ao Código de Processo Civil (CPC).

Mas espere, Reinaldo: é possível usar o CPC também em matéria penal? É, sim. Está no Artigo 3º do CPP:

"Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito."

Mas isso é genérico demais. O próprio ministro lembra:

"Por todos, remeto-me ao teor do Enunciado no 3 do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, segundo o qual as 'disposições do Código de Processo Civil aplicam-se supletiva e subsidiariamente ao Código de Processo Penal, no que não forem incompatíveis".

Mendonça deixou de lado o trecho "no que não forem incompatíveis". O CPC é explícito: o impedimento diz respeito "ao" processo em causa, não a um processo qualquer, hipótese em que o CPC não seria aplicado de forma supletiva ao CPP, mas tomaria o seu lugar.

AGORA VEM O MAIS FABULOSO

Estaríamos diante de um debate interessante se o processo existisse... O ministro escreve um voto longuíssimo, cheio de citações e referências -- chegando a defender a tese de que as causas de impedimento são uma espécie de obra aberta, o que me parece coisa muito arriscada --, sustentando que Dino promove no Supremo uma "ação penal privada contra Bolsonaro".