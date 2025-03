Exército do Sudão retoma palácio presidencial em Cartum das mãos dos paramilitares

O Sudão está submerso em uma guerra desde 15 de abril de 2023, no qual o chefe do Exército regular, Abdel Fatah al Burhan, enfrenta um ex-auxiliar, líder das FAR, o general Mohamed Hamdan Daglo.

O palácio presidencial, em Cartum, a capital, estava ocupado pela facção paramilitar desde o início do conflito. Após a conquista do local, as FAR tomaram rapidamente o controle da cidade, o que obrigou o governo alinhado com o Exército a fugir para Porto Sudão, às margens do Mar Vermelho.

Os soldados do Exército compartilharam nesta sexta-feira nas redes sociais vídeos filmados no que seria o interior do palácio presidencial. A AFP não conseguiu verificar essas imagens de imediato.

"Nossas forças destruíram por completo os combatentes e o material do inimigo, e se apoderaram de grandes quantidades de equipamentos e armas", disse o porta-voz militar, Nabil Abdalá, em um comunicado divulgado pela televisão estatal.

O Exército "seguirá avançando em todas as frentes até que a vitória seja completa e cada centímetro de nosso país esteja expurgado da milícia e de seus partidários", acrescentou Abdalá.

- Duro golpe nas FAR -

Um especialista militar, que falou sob anonimato por razões de segurança, afirmou à AFP que "com a entrada do Exército no Palácio Republicano, que significa o controle do centro de Cartum, a milícia perdeu suas forças de elite".