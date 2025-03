Israel anuncia novos bombardeios no Líbano

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o ministro da Defesa, Israel Katz, ordenaram que o Exército realize "uma segunda rodada de ataques aéreos contra dezenas de alvos terroristas do Hezbollah no Líbano", anunciou o gabinete do ministro neste sábado.

Os bombardeios são uma "resposta aos disparos de foguetes contra Israel e uma extensão da primeira onda de ataques, realizada na manhã de hoje", que atingiu o sul do Líbano, acrescentou o Ministério da Defesa.

Uma pessoa morreu e sete ficaram feridas em um ataque aéreo israelense que atingiu hoje a cidade libanesa de Tiro, informou a agência estatal libanesa NNA, que citou o Ministério da Saúde.