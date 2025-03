Djokovic vence Carabelli em Miami e bate recorde de vitórias em torneios Masters 1000

O sérvio Novak Djokovic derrotou neste domingo (23) o argentino Camilo Ugo Carabelli em dois sets e chegou às oitavas de final do Masters 1000 de Miami.

Djokovic, quinto colocado no ranking da ATP, venceu Ugo Carabelli (65º) por 6-1 e 7-6 (7/1) em uma hora e 41 minutos desta partida da terceira rodada.

O gigante sérvio, seis vezes campeão do torneio, chegou assim a 411 partidas vencidas em torneio de nível Masters 1000, quebrando o empate que mantinha com o espanhol Rafael Nadal no topo do ranking histórico.