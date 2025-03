Trump sugere que eliminará 'cidades-santuário' para imigrantes nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, advertiu nesta terça-feira (25) que "em breve" poderia tomar medidas para acabar por decreto com as "cidades-santuário", como são chamados os estados e localidades que limitam a cooperação com os agentes federais de imigração.

"Vamos eliminar as cidades-santuário em algumas destas jurisdições que não cooperam com as forças da ordem" porque "estão protegendo os delinquentes", afirmou Trump a jornalistas na Casa Branca.

"É possível que em breve apresentemos uma ordem executiva que ponha fim às cidades-santuário", acrescentou o magnata republicano, que governa praticamente por decreto desde que retornou à Casa Branca em 20 de janeiro.