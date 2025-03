Incêndios florestais deixam 24 mortos na Coreia do Sul

"O fogo veio da montanha e atingiu a minha casa", disse Kwon So-han, um morador da cidade de Andong, de 79 anos. "Quem não viveu isso, não saberá o que aconteceu. Só consegui levar meu corpo", disse o idoso.

- Mudança climática -

Milhares de bombeiros foram mobilizados na região e o presidente interino anunciou uma "resposta nacional em larga escala".

As fortes rajadas de vento, no entanto, dificultaram o trabalho de helicópteros e drones dos bombeiros, que suspenderam as operações após o acidente desta quarta-feira.

"As constantes mudanças na direção do vento e o clima seco atual mostram as limitações dos métodos convencionais para combater as chamas", lamentou o presidente Han, que destacou que estes são os incêndios "mais devastadores" registrados no país.

A imprevisibilidade levou o governo a retirar não apenas residentes, mas também milhares de prisioneiros de centros de detenção nas áreas afetadas.