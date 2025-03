Barça vence Osasuna (3-0) em jogo adiado e assume liderança isolada do Espanhol

Com esta vitória, o time 'culé' quebrou o empate em pontos que mantinha com o Real Madrid e assumiu a liderança isolada, com 63 pontos, três a mais que a equipe 'merengue' e sete à frente do Atlético de Madrid (3º), com quem disputará na quarta-feira da próxima semana o jogo de volta das semifinais da Copa do Rei, no estádio Metropolitano, depois do empate em 2 a 2 em Barcelona.

Pouco depois do início da partida, Balde cruzou pela esquerda para a área e mandou para Ferran, que finalizou do chão na pequena área para superar o goleiro Sergio Herrera aos 11 minutos. Minutos depois, Herrera (13') interceptou o autor do primeiro gol com uma grande defesa cara a cara.

Porém, o goleiro derrubou Olmo com o pé direito e o árbitro marcou pênalti.

O próprio atacante se encarregou da cobrança, que Herrera defendeu na primeira vez. Mas o árbitro mandou repetir porque o meio-campista Jon Moncayola havia entrado na área antes do chute. O atacante de 26 anos não tremeu e conseguiu marcar na segunda tentativa (21').

- Lewandowski fecha o placar -

O Barça decretou a vitória aos 77 minutos, num contra-ataque perfeito comandado por Fermín, que abriu espaço para mandar a bola na segunda trave, onde Lewandowski apareceu para cabecear e marcar o terceiro, seu gol de número 23 em LaLiga, igualando a marca da temporada 2022-23, quando foi o artilheiro do Campeonato Espanhol.