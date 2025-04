'Antissemitismo' leva governo dos EUA a revisar financiamento de Harvard

O governo dos Estados Unidos anunciou na segunda-feira (31) que vai revisar o financiamento de US$ 9 bilhões (cerca de R$ 54 bilhões) destinado à Universidade de Harvard, devido a alegações de antissemitismo no campus, seguindo os cortes anunciados para a Universidade de Columbia.

O presidente Donald Trump lançou uma cruzada contra as universidades americanas - em cujos campi ocorreram protestos contra o conflito na Faixa de Gaza -, com cortes no financiamento federal e a deportação de estudantes estrangeiros que participaram de manifestações.

Estão em jogo US$ 255,6 milhões em contratos entre a Harvard e o governo, e US$ 8,7 bilhões em compromissos de subsídios plurianuais à renomada instituição da Ivy League, informou a Administração de Serviços Gerais.