Argentina quer primeiro desembolso 'alto' do FMI

O governo argentino quer que o acordo de 20 bilhões de dólares (cerca de 115 bilhões de reais) com o Fundo Monetário Internacional (FMI), ainda à espera da aprovação do conselho, inclua um desembolso inicial "alto", revelou o ministro da Economia, Luis Caputo.

"Em geral, eles fazem 20%, 30%, 40% (do acordo total). Pedimos mais porque, em um acordo tradicional, o que o Fundo faz é conceder desembolsos parciais em troca do cumprimento de metas fiscais e monetárias. Algo que já fizemos, no nosso caso", disse Caputo em entrevista à LN+ na noite de domingo.

O programa econômico do governo, com um ajuste sem precedentes nos gastos públicos, alcançou o primeiro superávit anual em 14 anos, com uma contração econômica menor do que a esperada (-1,8% em 2024).