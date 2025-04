Bolsonaro denuncia 'perseguição' a Le Pen após sua inabilitação na França

O ex-presidente Jair Bolsonaro denunciou, nesta segunda-feira (31), uma "perseguição" contra a líder da extrema direita francesa Marine Le Pen, depois que a Justiça de seu país a declarou inelegível por cinco anos por desvio de fundos públicos.

"Espero e torço para que a Senhora Le Pen vença essa perseguição e possa disputar as próximas eleições presidenciais" de 2027, escreveu Bolsonaro no X. "Viva a Liberdade! Viva a França! Viva o Brasil!", acrescentou.

Bolsonaro afirmou que "a esquerda na França, como no Brasil, opta pelo caminho do 'Lawfare', do ativismo judicial, para buscar eleições sem oposição".