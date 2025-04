Campeã em Miami, Sabalenka segue soberana no ranking da WTA

A bielorrussa Aryna Sabalenka, campeã do Miami Open no fim de semana, segue soberana no ranking da WTA, publicado nesta segunda-feira (31).

Sabalenka confirmou seu grande momento no sábado, ao vencer na final do WTA 1000 de Miami a americana Jessica Pegula por 2 sets a 0 (7-5 e 6-2), deixando para trás as dolorosas derrotas nas finais do Aberto da Austrália e em Indian Wells.

A polonesa Iga Swiatek continua na segunda posição do ranking, mas longe do nível arrasador que mostrou em parte da temporada passada. Por sua vez, Pegula aparece em quarto, atrás de sua compatriota Coco Gauff.