Imagem de narcotraficante é projetada durante show no México

Uma imagem de Nemesio Oseguera, conhecido como "El Mencho", líder do poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), foi projetada no fim de semana durante um show no oeste do México, o que atraiu críticas da presidente Claudia Sheinbaum nesta segunda-feira (31).

A imagem de Oseguera foi projetada no sábado como parte de um show do grupo musical regional "Los Alegres del Barranco", em um conhecido auditório da cidade de Guadalajara, no estado de Jalisco, onde um suposto centro de treinamento do crime organizado foi descoberto no início de março.

A imagem apareceu quando o grupo cantava "El dueño del palenque", supostamente escrita em homenagem a "Mencho".