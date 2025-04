Bielefeld, da 3ª divisão, surpreende Leverkusen (2-1) e vai à final da Copa da Alemanha

O Bayer Leverkusen, atual campeão da Copa da Alemanha, foi surpreendido na noite desta terça-feira (1º) na visita ao modesto Arminia Bielefeld, da terceira divisão, que venceu de virada por 2 a 1 e se classificou para uma final histórica.

Na grande final do dia 24 de maio, no Estádio Olímpico de Berlim, o Bielefeld jogará contra o Stuttgart ou o RB Leipzig, que se enfrentam na outra semifinal, nesta quarta-feira.

O Leverkusen, que era o franco favorito, perdeu assim a chance de disputar o bicampeonato. A classificação parecia uma questão de tempo quando Jonathan Tah abriu o placar aos 17 minutos com um chute após um cruzamento do espanhol Alejandro Grimaldo que contou com um leve desvio de Yacine Adli.